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Дату настоящего снегопада назвали синоптики
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Дату настоящего снегопада назвали синоптики
Водителям надо быть готовыми, сообщает DEITA.RU.
Прошедший по территории Приморья циклон не принес во многие районы ожидаемого снегопада. Однако синоптики предупреждают: совсем скоро снег выпадет везде, пишет портал «Примпогода».
Так, в субботу в регионе не будет осадков. Ожидается понижение температуры до -15, а в горных районах до – 22. Днем также будет меньше ноля.
Уже в воскресенье ситуация изменится: начнутся осадки. Во Владивостоке может быть небольшой снег, ночью до -7, днем около ноля, сильный ветер.
А вот в понедельник синоптики прогнозируют сильный снегопад в приморской столице. При этом будет сильный ветер и температура от 0 до минус 7.
Елена Миронова