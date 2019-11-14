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Дату настоящего снегопада назвали синоптики

снег, метель

Водителям надо быть готовыми, сообщает DEITA.RU.

Прошедший по территории Приморья циклон не принес во многие районы ожидаемого снегопада. Однако синоптики предупреждают: совсем скоро снег выпадет везде, пишет портал «Примпогода».

Так, в субботу в регионе не будет осадков. Ожидается понижение температуры до -15, а в горных районах до – 22. Днем также будет меньше ноля.

Уже в воскресенье ситуация изменится: начнутся осадки. Во Владивостоке может быть небольшой снег, ночью до -7, днем около ноля, сильный ветер.

А вот в понедельник синоптики прогнозируют сильный снегопад в приморской столице. При этом будет сильный ветер и температура от 0 до минус 7.

Елена Миронова

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