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Дату окончания эпидемии коронавируса в России снова отодвинули

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Стали известны новые расчёты учёных

Сингапурские учёные продолжают корректировать свой прогноз относительно окончания эпидемии COVID-19 в России, сообщает DEITA.RU.

К сожалению, с того момента, как специалисты из Сингапурского университета технологии и дизайна взялись за это дело, сроки завершения буйства заразы в России всегда только отодвигаются по более позднее время.

Ранее учёные обозначали в качестве даты окончания эпидемии коронавируса в России и несколько дней в июне, июле, и в начале августа, однако их последний прогноз говорит о том, что нам придётся ждать ещё как минимум до 24 августа текущего года.

Вместе с этим, специалисты в очередной раз предупредили, что и эти сроки могут быть изменены в будущем в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в России. 

Сегодня, 6 мая, ожидается новое выступление президента страны Владимира Путина по поводу ситуации с борьбой с коронавирусом.

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