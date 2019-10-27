Дату первого снегопада в столице назвали синоптики

29 октября в дальневосточной столице ожидается дождь с грозой, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали приморские синоптики.



Как говорится, в понедельник ничего не предвещало беды, однако в ночь на вторник, 29 октября, резко усилится ветер до 17–18 метров в секунду и уже к часу ночи начнется дождь. К четырем часа утра он усилится, начнется гроза, ударит молния. Температура воздуха при этом будет варьироваться от 10 до 13 градусов выше нуля.

Всю оставшуюся неделю во Владивостоке будет тепло и комфортно. И только к концу первой недели ноября начнется похолодание, ожидаются осадки. С 7 до 11 ноября в столице пройдут осадки — в первые дни дождь, 10 ноября снег с дождем, а уже 11-го снег.

К этому дню автомобилистам рекомендуется переобуть своих железных коней, потому что летняя резина может сыграть в первый снегопад злую шутку не только с нерасторопными водителями, но и с другими автолюбителями города, как это случилось 17 ноября 2017 года.

Екатерина Брязгунова