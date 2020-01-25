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Дату резкого потепления во Владивостоке назвали синоптики
Прогноз погоды на начало недели готов, сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды для Владивостока на начало будущей недели. Данные опубликованы на портале «Примпогода».
Так, после морозных выходных понедельник во Владивостоке будет достаточно теплым. Синоптики обещают, что в ночь на понедельник, 27 января, будет -10…-12 градусов и умеренный ветер.
Уже днем воздух прогреется до 0 градусов. Осадков не ожидается. В ночь на вторник будет до -10 градусов мороза и ветер 6-11 м/с.
Елена Миронова
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