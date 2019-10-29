Дату серьезного похолодания назвали синоптики

Водителям стоит быстрее сменить резину, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета опубликовали подробный пргноз погоды на неделю. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, погода в регионе испортилась уже в ночь с понедельника на вторник. Из-за атмосферных фронтов были сильные дожди и понизилась температура. Погода улучшится только после среды. Тогда в крае осадки прекратятся – вероятность останется только на севере. Днем от +10 до +18 градусов, по ночам во время дождей будет плюс, зато в ясную погоду – ниже ноля.

Ближе к концу недели похолодание придет в Приморье. Средняя температура упадет сразу на 4 градуса.

Что касается погоды во Владивостоке, то с середины недели ожидается +11-+14 градусов, осадков не будет, однако периодически будет подниматься сильный ветер.

Окончательно похолодает в пятницу. При этом осадков не будет.

Елена Миронова