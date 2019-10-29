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19 Август 2019, 19:45

Дату серьезного похолодания назвали синоптики

дождь, лужи, ливень, гроза, авто

Водителям стоит быстрее сменить резину, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета опубликовали подробный пргноз погоды на неделю. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, погода в регионе испортилась уже в ночь с понедельника на вторник. Из-за атмосферных фронтов были сильные дожди и понизилась температура. Погода улучшится только после среды. Тогда в крае осадки прекратятся – вероятность останется только на севере. Днем от +10 до +18 градусов, по ночам во время дождей будет плюс, зато в ясную погоду – ниже ноля.

Ближе к концу недели похолодание придет в Приморье. Средняя температура упадет сразу на 4 градуса.

Что касается погоды во Владивостоке, то с середины недели ожидается +11-+14 градусов, осадков не будет, однако периодически будет подниматься сильный ветер.

Окончательно похолодает в пятницу. При этом осадков не будет.

Елена Миронова

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