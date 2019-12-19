Дату снегопада назвали синоптики

Жителям столицы стоит готовиться к пробкам на дорогах, сообщает DEITA.RU.



Приморские синоптики составили прогноз погоды на начало следующей недели во Владивостоке. Данные опубликованы на портале "Примпогода".

Так, в понедельник, 23 декабря, с самого утра будет пасмурно и влажно. Утром до - 7 градусов.

Снегопад начнётся в первой половине дня и продолжится до вечера. Ночью осадков не ожидается. Из-за снегопада, который, по прогнозам синоптиков, будет идти весь день, не исключены серьезные пробки на дорогах: из-за потока автомобилей спецтехнике будет сложно убирать выпавший снег.

Елена Миронова