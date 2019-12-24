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Дату снегопада озвучили синоптики
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Дату снегопада озвучили синоптики
Жителей края предупредили о грядущих морозах, сообщает
DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды до конца текущей рабочей недели. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, самая морозная ночь этой недели была зафиксирована сегодня, 24 декабря. Далее на несколько дней синоптики обещают потепление. Из-за того, что антициклон немного ослабеет, к региону сможет подойти циклон из Японии. Это произойдет в среду, ожидается небольшой снегопад.
В четверг и пятницу в Приморье снова начнется похолодание, без осадков.
Елена Миронова
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