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6 Декабрь 2019, 18:15

«Давай, до свидания»: большегрузам запретят въезд во Владивосток

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Сейчас фуры ездят там, где вообще ездить нельзя

Ограничения для въезда большегрузного транспорта в дневное время готовит администрация Владивостока. Мэр города Олег Гуменюк накануне во время встречи с представителями региональных СМИ рассказал, как намерен бороться с пробками и заставить жителей отказаться от личных автомобилей, сообщает DEITA.RU.

В реформировании транспортной системы Владивосток берет пример с Москвы, отметил градоначальник. 

«Как людей заставить пользоваться общественным транспортом? Очень просто: нужны новые автобусы. С чего начала Москва? Они выгнали весь бизнес за третье кольцо на нерегулируемый тариф, создали пять МУПов и купили новые автобусы. Конечно, потратили миллиарды. Сделали пересадочный талон, мы тоже сделали. Таким образом они показали людям доступность и качество перевозок. Да, сначала получили процент снижения. А потом убрали грузовики, и перед вторым кольцом все стоят: «До свидания, ночью – езжай». И пробки уменьшились», - заявил Олег Гуменюк.

Затем столичная мэрия прошлась по очагам пробок и ДТП, спроектировала новые развязки и примыкания и запустила новую транспортную схему, создала платные парковки, которые сначала горожане восприняли в штыки, но сейчас это работает. Заявил мэр. И Владивосток пойдет по такому же пути.

Во-первых, мэр пообещал заставить перевозчиков обновить общественный транспорт. 

«Скоро будут объявлены торги, и мы заставим ездить на хороших автобусах все компании, которые выиграют маршруты. Это работает»,  - заявилл он, добавив, что кроме того, мэрия работает над проектами планировок новых развязок и мостов. Это проект четырехполосного Рудневского моста, развязки на Фирсова, в районе Зеленого Угла и улицы Котельникова.

Также администрация готовит большую площадку в районе Патрокла для большегрузного транспорта.

«Мы запретим фурам передвигаться по городу до 20.00. Сейчас беспредел полный, фуры ездят там, где вообще ездить нельзя!» - отметил глава города. 

В качестве примера Олег Гуменюк привел ситуацию, свидетелем которой он стал недавно. 

«На Шефнера фура забуксовала, встала прямо посередине подъема. Я остановил машину, подъехал. «Ты что делаешь? – говорю. - Ты вообще понимаешь?! «А я, - говорит, -  не заметил знак, я не местный». Как груженому ползти назад? Я позвонил в ГИБДД и уехал», - рассказал мэр.

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