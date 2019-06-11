Продукты, пригодные для употребления в пищу, могут запретить уничтожать, сообщает DEITA.RU.

Российский интернет полон видеозаписей, на которых самым безжалостным образом под катками, ковшами или гусеницами тяжёлой техники исчезают десятки килограмм еды, так называемой, "санкционки".

Кроме этого, многие магазины проявляют собственную инициативу и выставляют на задних дворах своих торговых точек продукты, которые не продались, но которые всё ещё можно употреблять. Не все очевидцы воспринимают это положительно.

В любом случае, в России уже совсем скоро может появиться порядок, согласно которому пригодную для употребления еду больше не будут "преследовать" и желать во что бы то ни стало её уничтожить.

С инициативой запретить уничтожать такую еду выступил Роспотребнадзор. Об этом ведомство заявило в ходе заседания Совета по правам человека при президенте России.

Кроме этого, сообщается, что предложено определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов.

Ранее сообщалось о новом запрете, которые поджидает россиян в интернете.

Дмитрий Шевченко