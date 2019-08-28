Накануне юбилейного ВЭФ представители Аэрофлота сделали резонансное заявление о том, что компания готова отказаться от «плоских» тарифов. Авиакомпания посетовала на рост стоимости авиационного керосина и убыточность полётов на Дальний Восток. При этом эксперты уверены, что это всего лишь один из способов сохранить и увеличить преференции государства. Подробности - в материале DEITA.RU.

«Мы видим сокращение перевозок, хотя по численности вроде люди летают, но пока эти тарифы существуют. Люди перестали быть второй нефтью, с населения уже получить особо ничего не удастся, нет у него денег уже особо. Данные Росстата о том, что в ближайшее время роста доходов населения не будет. Чтобы как-то нивелировать этот процесс, надо переложить это на федеральный центр и особенно под программу развития Дальнего Востока – здесь можно спокойно, «заботясь» о населении региона, потребовать от государства деньги. Хотя нам все обещают, и депутаты, и государственные мужи, что жить станет лучше и веселее, «Аэрофлот» терять свои доходы не хочет», - считает профессор, доктор политических наук Илдус Ярулин.

Воспользоваться льготами на перелёты в другие субъекты страны смогут только пенсионеры и студенты, остальным придётся летать по коммерческим тарифам, как это сегодня происходит в Сахалинской области. Реакция населения не заставила себя ждать. Жители регионов, мягко говоря, обеспокоены и в социальных сетях характеризуют складывающуюся ситуацию не иначе как «концом развития Дальнего Востока».

«Сейчас мы видим, что и с самолётным парком у Аэрофлота непросто, и его нападки на Superjet продолжаются. Становится понятным, что в условиях ухудшения экономической ситуации и «Аэрофлоту», зная, что платёжеспособность населения резко падает, надеяться на то, что пассажиров станет больше, пока не приходится. Поэтому надо постараться как-то деньги свои получить, не за счет снижения плоских тарифов, а за счёт увеличения помощи от государства. Государство должно будет доплачивать Аэрофлоту», – приводит свое мнение эксперт.

Не исключено, что в ходе очередного форума Дальний Восток получит дополнительные преференции на развитие, и «Аэрофлот» возьмёт свои слова обратно. Пока же позиция компании такова, что «бремя транспортной доступности дальневосточного региона должно лечь на плечи губернаторов».

«Ни к чему хорошему это не приведёт. Дальний Восток ещё больше будет оторван от центральной части России, и поэтому Аэрофлоту не хотелось бы терять свои преференции. Не знаю, насколько влияет то, что в состав совета директоров входит бывший министр по развитию Дальнего Востока, но не исключено, без его участия здесь не обошлось», - подытожил свои выводы Илдус Ярулин.

«Плоские» тарифы просуществовали пять лет и были введены ровно перед открытием первого Восточного экономического форума. Остаётся надеяться, что, подводя итоги «пятилетки» и говоря об эффективности мер по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, найдутся силы объяснить населению субъекта РФ, как им жить дальше, и что же будет с авиаперевозками, тем более, что этот вопрос Владимир Путин поднимал еще на ВЭФ в 2018 году.

Полина Мазур