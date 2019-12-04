Давление повышается: какая погода ждет приморцев в конце недели

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В ближайшие сутки в Приморье будет только холодать – влияние антициклона на регион растет, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Примпогода», давление в крае повышается, а холода постепенно приходят на северную часть края.

«На севере края будет незначительный снег, остальная же часть региона, скорее всего, будет без осадков», - подчеркнули синоптики.

Кроме того, на всей территории края отмечается значительное похолодание – до пяти градусов днем, и около шести – ночью по сравнению с минувшими сутками.

Во Владивостоке, как отмечают синоптики, похолодание продолжится, так же постепенно, как и с начала месяца – на 1-3 градуса. При этом погода будет малооблачной, ветер – северный.

Напомним, что синоптики обещают довольно прохладный и снежный декабрь, однако, особенно низких температур не ожидается.

 

Александра Маслова 

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