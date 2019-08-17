Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что в современной Украине жить стало совершенно нереально и вскоре, помимо Республики Крым и самопровозглашенных республик Донбасса, состав страны покинут и остальные регионы, сообщает DEITA.RU.

Таким образом экс-парламентарий прокомментировал слова руководителя Центра исследований политических ценностей Украины Александра Дония, который высказал идею о переселении украинцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а на границе он рекомендовал построить огромную стену.

В свою очередь Алексей Журавко, которого цитирует РИА ФАН, напомнил о существовании Минских соглашений, подписанных Украиной. Именно в них сказано, каким образом можно решить конфликт на Донбассе. Также Журавко заверил, что вернуть Крым в состав Украины на сегодняшний день просто-напросто невозможно, а если в стране ничего принципиально не изменится, то из состава выйдут еще и Одесса, и Николаев, и Херсон, и Запорожье. «Даже Киев выйдет», — подчеркнул он.

Екатерина Брязгунова