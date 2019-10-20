Дебошир с рейса Москва — Пхукет оказался белорусом

Неадекватный пассажир самолета, летевшего из аэропорта Москвы в Таиланд, оказался гражданином Белоруссии. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика.

Представители перевозчика сообщили, что из-за агрессивного поведения пьяного белоруса, который весь полет приставал к экипажу и пассажирам воздушного судна, пилоту пришлось экстренно менять маршрут полета и запрашивать место для посадки боинга в Ташкенте. Экстренные меры были приняты по причине того, что действия мужчины могли повлечь угрозу жизни и здоровью всех находившихся на борту. Угомонить дебошира не было под силу никому.

Возле трапа дебошира уже ожидали сотрудники правоохранительных органов. По словам сотрудников авиакомпании, скорее всего, мужчине придется заплатить из собственного кармана за потраченный керосин из-за изменения маршрута и последующую дозаправку боинга, чтобы пассажиры все же попали в место назначения.

Через несколько часов после инцидента в пресс-службе компании отметили, что самолет совершил успешную посадку в аэропорту Пхукета. Пассажирам борта компания принесла извинения за доставленные неудобства.

В следственном комитете России заявили о начале проверки по факту случившегося.

Екатерина Цой