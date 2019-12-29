Дед Мороз привел Снегурочку в «зону»

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» в преддверие Нового года Дед Мороз и Снегурочка вручили новогодние подарки подросткам, содержащимся в следственном изоляторе, а также в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Организовала поздравление председатель Общественного совета при Управлении МВД России по Приморскому краю, а также Советов почетных граждан города Владивостока и Приморья Светлана Морозова, которая делает это вот уже на протяжении 28 лет.

В роли сказочной Снегурочки выступила специалист отделения по связям со СМИ УМВД России по городу Владивостоку Ксения Ратушенко, а костюм Деда Мороза примерил кандидат в отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Владивостоку Яков Малов. Содержащимся в СИЗО и ЦВСНП Владивостока ребятам привезли сладкие подарки.

Дед Мороз и Снегурочка пожелали ребятам здоровья, счастья и примерного поведения в будущем году, а также посоветовали приобщаться к культуре и спорту, вести здоровый образ жизни и заниматься самообразованием.

С напутственным словом к ребятам из ЦВСНП обратилась и руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова, Она подчеркнула, что не бывает безвыходных ситуаций: всегда найдется человек, к которому можно обратиться за помощью, который поможет словом и делом.

По информации УМВД России по Приморскому краю, в настоящее время в СИЗО-1 содержатся 7 подростков, в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей – 2 ребенка. Новый Год они отметят вдали от родных и друзей.

Дмитрий Санников