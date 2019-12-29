telegr wh call

Новости

Снег, Новый год и ДТП: пробки сковывают Владивосток

29 Декабрь 2019, 17:01

Штаб по ликвидации последствий снегопада предупредил владивостокцев

29 Декабрь 2019, 16:18

Как вернуть билеты, рассказал Роспотребнадзор

29 Декабрь 2019, 16:08

Незаконные ларьки убирают во Владивостоке

29 Декабрь 2019, 15:49

Путин подписал закон о «барыгах»

29 Декабрь 2019, 14:52

За старые автопокрышки владивостокцам платят деньги

29 Декабрь 2019, 14:27

Дед Мороз привел Снегурочку в «зону»

29 Декабрь 2019, 13:52

Неспящий гималайский медвежонок вышел к людям в Приморье

29 Декабрь 2019, 13:39

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Дед Мороз привел Снегурочку в «зону»

зона Дед Мороз

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» в преддверие Нового года Дед Мороз и Снегурочка вручили новогодние подарки подросткам, содержащимся в следственном изоляторе, а также в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Организовала поздравление председатель Общественного совета при Управлении МВД России по Приморскому краю, а также Советов почетных граждан города Владивостока и Приморья Светлана Морозова, которая делает это вот уже на протяжении 28 лет.

В роли сказочной Снегурочки выступила специалист отделения по связям со СМИ УМВД России по городу Владивостоку Ксения Ратушенко, а костюм Деда Мороза примерил кандидат в отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Владивостоку Яков Малов. Содержащимся в СИЗО и ЦВСНП Владивостока ребятам привезли сладкие подарки.

Дед Мороз и Снегурочка пожелали ребятам здоровья, счастья и примерного поведения в будущем году, а также посоветовали приобщаться к культуре и спорту, вести здоровый образ жизни и заниматься самообразованием.

С напутственным словом к ребятам из ЦВСНП обратилась и руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова, Она подчеркнула, что не бывает безвыходных ситуаций: всегда найдется человек, к которому можно обратиться за помощью, который поможет словом и делом.

По информации УМВД России по Приморскому краю, в настоящее время в СИЗО-1 содержатся 7 подростков, в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей – 2 ребенка. Новый Год они отметят вдали от родных и друзей.

 Дмитрий Санников

Читайте также:

Стало ясно, кто и за сколько закажет Деда Мороза

Дед Мороз, дай мне денег: как 2019 год ударил по кошелькам россиян

Деды Морозы обошлись Владивостоку почти в полмиллиона рублей

Популярное

Путин повысил пенсионный возраст

«Первый небоскреб» превратил иномарку в груду металлолома

«Дико скользко»: Горожане стороной обходят главную площадь Владивостока

«Аэрофлот» остановил продажи льготных билетов дальневосточникам
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...