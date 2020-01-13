Дед Мороз украл из храма норковую шубу

Неизвестный, одетый в костюм Деда Мороза, похитил норковую шубу в храме Рождества Христова в подмосковных Мытищах, сообщает DEITA.RU.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел 11 января около 16:00. «Из храма была похищена коричневая женская норковая шуба», — говорится в сообщении. Как отмечает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас выясняются все детали произошедшего.

Ранее на главной площади Хабаровска от действий неизвестного пострадала снежная фигура Деда Мороза. Предполагается, что на фигуру помочились. При этом, как обозначил сотрудник полиции, подпортить фигуру мог и чей-то питомец. Однако это не снимает ответственность с хозяина, действия подобного рода запрещены. Кроме того, есть и оптимистичные версии произошедшего, например, что на снежную композицию пролили напиток.

Дмитрий Санников