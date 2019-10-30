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Деду Морозу добавили гектаров
Губернатор области хочет перещеголять деревню Йоулупукки в
Лапландии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Губернатор Вологодской области взялся за развитие деревни главного российского Деда Мороза. Вотчина находится в Великом Устюге. Для того, чтобы расширить границы владения новогоднего волшебника, правительство региона ищет партнеров.
Сейчас границы деревни ограничены 34 гектарами. Планируется расширить их до 150 гектаров. Там построят парки, аттракционы и даже зоопарк.
Елена Миронова
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