Деду Морозу добавили гектаров

Губернатор области хочет перещеголять деревню Йоулупукки в Лапландии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Губернатор Вологодской области взялся за развитие деревни главного российского Деда Мороза. Вотчина находится в Великом Устюге. Для того, чтобы расширить границы владения новогоднего волшебника, правительство региона ищет партнеров.

Сейчас границы деревни ограничены 34 гектарами. Планируется расширить их до 150 гектаров. Там построят парки, аттракционы и даже зоопарк.

Елена Миронова