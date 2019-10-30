telegr wh call

Новости

Потепление обещали синоптики

30 Октябрь 2019, 06:30

Деду Морозу добавили гектаров

30 Октябрь 2019, 05:45

Кремль: благодаря санкциям выросло производство

30 Октябрь 2019, 05:00

Непропуск пешехода: что ответить ГИБДД

30 Октябрь 2019, 04:15

Названы 3 серьезные ошибки запуска двигателя в мороз

30 Октябрь 2019, 03:30

Стало известно, чего больше всего боятся россияне

30 Октябрь 2019, 02:45

Новая методика подсчета: бедных в России не останется

30 Октябрь 2019, 02:00

Не надеяться на пенсию советуют приближенные к правительству

30 Октябрь 2019, 01:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Деду Морозу добавили гектаров

дед мороз

Губернатор области хочет перещеголять деревню Йоулупукки в Лапландии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Губернатор Вологодской области взялся за развитие деревни главного российского Деда Мороза. Вотчина находится в Великом Устюге. Для того, чтобы расширить границы владения новогоднего волшебника, правительство региона ищет партнеров.

Сейчас границы деревни ограничены 34 гектарами. Планируется расширить их до 150 гектаров. Там построят парки, аттракционы и даже зоопарк.

Елена Миронова

Читайте также:

Самый дефицитный новогодний «товар» стремительно дорожает

В Приморье оригинально развлекаются Деды Морозы

Деды Морозы покорили снежную гору

Популярное

Синоптики обещают ледяной ад в регионе

Популярного блогера «арестовали» в Приморье

Громкое назначение произошло в Приморье

Минимальные проходные баллы ЕГЭ увеличены в России
Загрузка...
Загрузка...