Деды Морозы обошлись Владивостоку почти в полмиллиона рублей

На шествие Дедов Морозов из городского бюджета было выделено 403 тысячи рублей, сообщает DEITA.RU.

Костюмированное шествие прошло в субботу, 21 декабря. Ради него центр Владивостока даже был перекрыт некоторое время. Как сообщает администрация города, в нем приняло участие порядка 500 человек. Деды Морозы спустились с Покровского парка к центральной площади, где прошел костюмированный праздник.

Впервые подобное шествие прошло в 2013 году, более масштабно он стал проходить с 2016 года. Организаторами обычно выступали коммерческие компании. В этом году соответствующий контракт на проведение шествия выставила администрация Владивостока. За 409 тысяч рублей исполнитель должен был организовать 30 дедушек морозов, 4 аниматоров, звукооператора, администратора, режиссера, сценариста, двух фотографов и видеооператора, а также большое количество брелоков, силиконовых палок и другой атрибутики.

Исполнитель контракта ООО «ТрансСервисГрупп» стало выполнять подобные контракты в образовательной и развлекательной сфере только после 2017 года. До этого компания занималась предоставлением услуг по хранению автомобилей и транспортные услуги. Однако в 2018 году компания стала выигрывать контракты, связанные с образовательной деятельностью.

Отметим, что администрация Владивостока в этом году впервые выставила подобный контракт на проведение подобного шествия, до этого традиционным контрактом со стороны мэрии города было проведение шествия на «День тигра». В этом году стоимость праздника была оценена в 742,5 тысяч рублей, а участников шествия было насчитано в 24 раза больше, чем в шествии Дедов Морозов.

Иван Крышан