Эксперты прогнозируют гендерный перекос в стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Росстат составил прогноз до 2036 года и выяснил, что к этому времени в России настанет дефицит мужчин. По данным ведомства, если в текущем году в стране соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154, то уже через 17 лет на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин.

По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александра Тимофеева, причина демографического перевеса кроется в более высоких рисках мужской смертности.

Эксперт пояснил, что изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины и далее только усугубляется.

Дмитрий Шевченко