Дефицит Шрёдингера: жители Приморья жалуются на дефицит и дороговизну овощей

Закрытие границ с Китаем, кроме ожидаемого усиления панических настроений из-за коронавируса, привело к росту несколько иного толка. Цены на овощи в Приморском крае за с 1 февраля взлетели «в стратосферу», в то время как овощные склады и базы края уже пусты, сообщает DEITA.RU

Одними из первых в соцсетях стали возмущаться жители дальневосточной столицы, буквально набитой крупными сетевыми магазинами и оптовыми базами. Недовольство вызывала, в первую очередь, стоимость. Особенно много «лестных» отзывов получил сладкий перец: за килограмм теперь нужно отдать 450 рублей (вместо 150!). Но если крупные «сетевики» во Владивостоке пока кое-как справляются – товар хоть и дорогой, но еще есть в наличии на прилавках – то на периферии ситуация куда более плачевная.

Исчезновение помидоров и других овощей, чьим поставщиком была преимущественно КНР, уже началось. В Сети жители Уссурийска и Большого Камня, а также некоторых сел Приморья, пишут одно и то же: нет моркови, нет огурцов, нет того и сего. В то же время ответственные чиновники заявляют, что дефицита нет, одновременно обещая проверки торговым сетям, на которые жалуются люди. В данной ситуации овощной кризис - как тот самый кот в коробке у Шрёдингера.

Стоит отметить, что еще в ноябре 2019 года финансовые аналитики уже подводили итоги по динамике цен на овощные продукты в России. Тогда было установлено, что с 2015 по 2019 годы овощи подорожали в среднем на 22%. Однако сегодняшняя ситуация, по-видимому, не имеет прецедентов – в Приморском крае некоторые продукты дорожают на 100%, 200% и даже 300%. Кроме того, в Интернете появляются сообщения о том, что похожая ситуация началась в Амурской области, например, в городе Благовещенск.