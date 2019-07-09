Столкнуться с дефолтом в начале сентября могут США из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает DEITA.RU по материалам Bloomberg.

Из доклада Центра двухпартийной политики аналитики делают вывод, что США могут превысить лимит государственного долга уже в начале сентября 2019 года.

При этом отмечается, что конгресс может и повысить долговой лимит. По более ранним оценкам, США должны были подойти к превышению этого показателя только к ноябрю 2019 года.

Как отмечают аналитики, причиной растущего госдолга стали слишком низкие налоговые поступления. Они выросли лишь на 3% по сравнению с 2018 годом вместо планируемых 6%.

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал избранного главу государства Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним государственным долговых обязательствам.

Дмитрий Санников