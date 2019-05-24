В пятницу, 24 мая, в дальневосточной столице начал свою работу V Тихоокеанский туристский форум, сообщает DEITA.RU. Его работа продлится на протяжении трех дней. В рамках события будет работать Тихоокеанская туристская выставка, участниками которой стали 57 представителей стран АТР, регионов Дальнего Востока, авиакомпаний и ключевых предприятий туриндустрии региона.



Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, ежегодно площадка форума расширяется и становится интересней для соседних стран из Азиатско-Тихоокеанского региона.

«В последнее время мы работаем над привлечением новых иностранных авиакомпаний, и их становится все больше и больше, что позволяет уменьшать стоимость авиабилетов, создавать конкурентную среду. В результате уже сами авиакомпании становятся рекламодателями Приморья. Мы заинтересованы в стабильном росте авиаперевозок и привлечении новых авиакомпаний в Приморье. По итогам прошлого года международный авиационный поток превысил 1 миллион человек, а за первые 4 месяца 2019 года вырос на 37%. К 2024 году этот показатель должен достигнуть 5 миллионов человек», - сказал во время приветственного слова губернатор Приморья.

Он поблагодарил мэра города Пусана за помощь в продвижении Приморья в Корее, добавив, что это хорошая идея, а также сказал, что окажет помощь в продвижении корейских туристских продуктов, которые будут интересны жителям Владивостока и Приморья.

Как отметил мэр Пусана (Республика Корея – Прим.ред.) господин О Го Дон, Владивосток пользуется большой популярностью среди корейских туристов, и особенно жителей Пусана.

«Я в лице всех присутствующих передаю горячий привет от жителей города Пусана, и считаю, что в недалеком будущем Владивосток посетит еще больше жителей Пусана», - заключил Господин О Го Дон.

Еще одной точкой притяжения азиатских туристов в Приморье могут стать новые туристические маршруты, связанные с историей края.

«У Приморья есть большой потенциал, который сейчас хранится в музеях. Речь идет об истории региона. С 6 по 9 века здесь существовало Бохайское государство, с 10 по 12 века была эпоха Чжурчжэни. Это интересно нашим соседям, и разработка таких туристических маршрутов даст импульс для развития туризма», – отметил глава региона.

Помимо этого, Олег Кожемяко заявил, что в ближайшее время будет обращаться в правительство РФ, чтоб увеличить количество стран, жители, которых могли бы воспользоваться электронной визой, а также увеличить количество дней нахождения на территории Дальнего Востока для таких туристов до 14 дней.

С этой идеей согласилась руководитель Ростуризма, подчеркнув, что агентство будет помогать региону в этом вопросе.

«Владивосток - удивительное место, здесь собралась очень профессиональная команда. Результаты ее работы очень впечатляющие, в этом смысле Приморский край - это регион-отличник. С нашей стороны мы будем помогать в вопросах либерализации визового режима. Мы движемся к тому, чтобы электронная виза быстрее заработала на территории всей страны», – подчеркнула Зарина Догузова.

Иван Крышан