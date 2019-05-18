Россияне имеют все шансы остаться без пенсии в будущем. Это связано с тем, что НПФ в 2018 году сильно уменьшили свою результативность, многие компании разнесли по счетам застрахованных граждан убытки и лишь единицы - незначительную прибыль, сообщает DEITA.RU.

Чтобы обеспечить граждан законными доходами в старости, Центробанк может разрешить негосударственным пенсионным фондам инвестировать пенсионные накопления без привлечения управляющих компаний, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.



Как пишет РИА Новости, такой шаг станет возможен в случае если аналогичная мера покажет свою эффективность с пенсионными резервами. Однако, должно пройти несколько лет, чтобы убедиться в ее работоспособности, а после этого уже внедрять систему в пенсионные накопления.

Уход от управляющий компаний станет первым шагом для того, чтобы негосударственные пенсионные фонды уверенно накапливали свою компетенцию по разработке инвестстратегий вложения пенсионных средств.

Екатерина Брязгунова