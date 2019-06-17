Декретный отпуск в России хотят сократить до 9 месяцев, сообщает DEITA.RU. Соответствующее предложение внёс руководитель рабочей группы по социальной политики экспертного совета при российском правительстве Сергей Рыбальченко.

По мнению автор инициативы, декретный отпуск может быть сокращен до девяти месяцев или до одного года. Кроме того, женщина может сознательно выбрать длительный отпуск по уходу за ребёнком. Он будет составлять целых три года.

Суть инициативы заключается в следующем: общая сумма декретных выплат будет одинаковая. То есть, по грубым подсчетам, что за три года молодая мать получить 100 тысяч рублей, что да девять месяцев. Вопрос лишь в размере ежемесячной выплаты.

Так, если женщина находится в декретном отпуске девять месяцев — она получает 80 процентов от зарплаты. Если год, то 60 процентов от зарплаты. Если она хочет повозиться с ребёнком до трех лет — выплата будет минимальной и составит 20 процентов.

Рыбальченко заявил, что при рассмотрении и одобрение законопроект вступит в силу не раньше 2020 года.

Екатерина Брязгунова