Делать ли запасы красной икры, пояснили эксперты

Желание закупить приморский деликатес в больших количествах, лучше отложить, сообщает DEITA.RU. Эксперты прогнозируют, что большого роста цен на красную икру не ожидается.

Красная икра для многих россиян является излюбленным деликатесом для новогоднего стола. Многие стараются заранее купить лакомство впрок. Однако, надолго оставлять запасы икры в домашнем холодильнике может быть небезопасно, так как это не всегда соответствует нормам хранения.

Специалисты озвучили ожидаемый спрос на красную икру. По данным экспертов, потребность составит порядка пятнадцати тысяч тонн, как сообщает «Коммерсант». Данное количество вполне можно обеспечить запасами прошлого года. Именно поэтому существенного увеличения стоимости деликатеса не предвидится. Эксперты прогнозируют стандартное подорожание в пределах пятнадцати процентов.

Софья Корф