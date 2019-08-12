8 и 9 августа в приграничном городе Суйфэньхэ китайской провинции Хэйлунцзян делегация предпринимателей Приморского края приняла участие в VII международной выставке приграничной торговли. Генеральным оператором делегации предпринимателей Приморского края традиционно выступил Союз «Приморская торгово-промышленная палата», сообщает DEITA.RU.

В работе выставки приняли участие 130 предпринимателей, представив экспозиции 32 компаний из различных сфер деятельности: это торговля, логистика, строительство, туризм, производство продуктов питания, сельское хозяйство, лесообработка, рыбодобыча и аквакультура, производство удобрений и добыча полезных ископаемых.

Международная выставка приграничной торговли - эффективная площадка для презентации и продвижения продукции приморских компаний на рынок КНР, которая занимает важное место в календаре выставочно-ярмарочных мероприятий, отметили в ТПП.

Целью мероприятия является укрепление делового сотрудничества, обеспечение условий для заключения взаимовыгодных договоров, поиск новых рынков сбыта, привлечение инвестиций.

На церемонии открытия биржи деловых контактов, организованной в рамках выставки, с приветственным словом к участникам выступил вице-президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Михаил Веселов.

От имени Союза «Приморская торгово-промышленная палата» вице-президент поздравил китайских партнёров с 70-летней годовщиной основания Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Выразил благодарность Народному правительству города Суйфэньхэ за усилия в подготовке и проведении мероприятия.

«Структура внешней торговли Дальнего Востока России претерпела изменения. На передний план выходят экспортно ориентированные предприятия. Мы нацелены на экспорт высокотехнологичной продукции не сырьевого сектора экономики. Сегодня в Приморском крае реализуются масштабные проекты, которые открывают уникальные перспективы инвестиционного сотрудничества. Прежде всего, это Свободный порт Владивосток и территории опережающего социально-экономического развития. Беспрецедентные льготы и преференции для бизнеса, установленные Правительством Российской Федерации, открывают большие перспективы для привлечения инвестиций и дают новые возможности для развития внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности. По состоянию на начало июля 2019 года более тысячи компаний стали резидентами особых экономических зон, расположенных на территории Приморского края. Стать резидентами могут и российские компании с участием иностранного капитала. Мы приглашаем наших китайских коллег принять участие в совместной деятельности в рамках новых экономических режимов и повысить ликвидность своего бизнеса», - отметил Михаил Веселов.

Также в рамках официальной программы Союз «Приморская торгово-промышленная палата» принял участие в работе III Форума по развитию Российско-Китайского доверительного партнерства. С докладом выступил Михаил Веселов, вице-президент Союза «Приморская ТПП».

На полях Форума прошли открытие и презентация Центра штрихкодирования товаров, в которой принял участие генеральный директор Торгового дома «Приморье» Андрей Решетников.

Это стало ключевым событием Седьмой международной выставки приграничной торговли и продолжением Соглашения о создании «Торгово дома «Приморье», подписанным в 2018 г. между Союзом «Приморская торгово-промышленная палата» и ООО «Хэйлунцзянская группа «Лун Юнь». Совместная товаропроводящая структура даёт новые возможности для сотрудничества предпринимателям Приморского края и провинции Хэйлунцзян и является новым действующим инструментом по борьбе с фальсификацией российской продукции и повышению уровня доверия к российским товарам на китайском рынке.

Дмитрий Шевченко