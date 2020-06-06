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Дельфин попал в ловушку на приморском побережье
Животное застряло на мелководье
Серый дельфин вблизи Владивостока оказался на мелководье, как пишут очевидцы, сообщает ИА DEITA.RU.
В одном из популярных пабликов Приморья появилось видео, на котором запечатлен серый дельфин, который оказался в ловушке на мелководье, пишет автор странички News.vl в Instagram. Очевидцы сообщают, что у дельфина побелела спина, и он находится без движения. Неравнодушные жители края решают вопрос о носилках, чтобы можно было транспортировать дельфина ближе к морской глубине. Другие же полагают, что единственным вариантом спасения может послужить прилив, остаётся лишь дождаться его.