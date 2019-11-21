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Деликатес на новогоднем столе может оказаться подделкой

Новый год

Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявила случаи предоставления недостоверной информации об излюбленном дальневосточном деликатесе – красной икре, сообщает DEITA.RU.

Специалисты провели тщательный анализ данных о лососевой икре, представленных производителями в системе «Меркурий». Данная система служит для электронной сертификации грузов, которые регулирует государственный ветеринарный надзор, а также отслеживания путей перемещения товаров, в целом преследуя цель повышения биологической и пищевой безопасности.

Были исследованы данные тридцати семи предприятий подведомственных регионов, в результате чего было возбуждено восемь административных производств. Так, некоторые производители позволяли допускать основательные нарушения: изменять дату выработки, сроки хранения, наименование и конкретный вид продукции, а также увеличивать её объёмы.

Как указано на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по вышеупомянутым регионам, одним из предприятий островного региона было допущено увеличение объёма продукции без оформления соответствующих документов. Исходя из представленных свидетельств, икра была кетовой, по факту же – произведена из сырья неизвестного происхождения.

Масштабный мониторинг проводится и по сей день, проверки касаются десятков тысяч ветдокументов в системе «Меркурий».

Ранее сообщалось, что россиянам не следует заранее запасаться красной икрой в больших количествах для новогоднего застолья. Согласно аналитике экспертов, красная икра существенно не вырастет в цене перед Новым годом, зато лакомство порадует свежестью, чего может не случиться при хранении в бытовом холодильнике.

Софья Корф

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