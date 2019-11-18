Делить имущество бывших супругов в России скоро будут по-новому

Депутаты придумали, как испортить людям жизнь после развода, сообщает DEITA.RU.



Согласно новому законопроекту, разработанному председателем Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плечевой, совместно нажитое имущество пары при разводе будут рассматривать и делить комплексно. Иными словами, исчезает упорядоченность дележки.

Если раньше сначала делили квартиру, потом автомобиль, а потом накопленные совместно деньги и так далее, то теперь при равной стоимости делить будут все сразу. Людям не придется затевать бесконечные судебные процессы по каждому пункту. Суд будет один - и его решение разделит все имущество сразу. Законопроект начнут рассматривать уже в ближайшее время.

Согласно фабуле нового законопроекта, если цена квартиры и машины одинаковая, то один из супругов получает авто, а другой - жилплощадь.

Нажитая сумма денег без всяких приоритетов поделится пополам, и тот, кто на деле вкладывал в пополнение общего кошелька меньше средств, получит идентичную долю с «кормильцем» или «кормилицей».

Принцип равенства долей позволяет условной домохозяйке, занимавшейся воспитанием детей, но не ходившей на работу, получить компенсацию в случае расторжения брака.

Иск о разделе имущества подается в суд не позже, чем в течение трех лет с момента расторжения брака. Суд делит общую собственность, нажитую только за те годы, в которые брак был официально зарегистрирован.

Имущество может приобретаться в разных условиях, и в случае принятия закона этот фактор не будет учитываться. Делиться все будет поровну. Сомнительно в контексте справедливости принятия решений, но, тем не менее, инициатива имеет все шансы пройти и стать реально существующим законом.

Таким образом, еще большую актуальность приобретает составление брачного контракта. В нем заранее расписывается, какое имущество будет передано мужу, а какое жене в случае развода. Его можно заключить и заверить нотариально в любое время, хоть до свадьбы, хоть за несколько месяцев до развода.

Только несколько категорий личного имущества по российским законам сейчас неприкосновенны. Во-первых, это наследственное имущество или ценные подарки одному из супругов. Второе - личные вещи, которые были куплены на общие деньги - одежда, обувь и так далее.

Примечательно, что по итоговой статистике прошлого года, в России распалось 65 процентов браков. Данные Росстата свидетельствуют о том, что процент будет только расти, в то время как в пятидесятые годы 20 века разводы случались крайне редко.

Самым тяжелым из «нулевых» был 2002 год, в котором согласно статистике распалось 82 брака из ста заключенных. Если тенденция не изменится, то в 2036 году разводом будет заканчиваться каждый заключенный брак.

Василий Кучин