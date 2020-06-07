Новости
Дело о дальневосточном коронавирусном субботнике рассмотрит суд
7 Июнь 2020, 06:15
Проблемные долги россиян сливают коллекторам
7 Июнь 2020, 05:15
Путин стремится быстрее выйти из ограничений по коронавирусу
7 Июнь 2020, 04:15
В Киеве планируют военное вторжение в Крым
7 Июнь 2020, 03:15
Захарова ответила на желание японца забрать Курилы
7 Июнь 2020, 02:15
Атлант сломал плечи из-за ремонта в квартире
7 Июнь 2020, 01:15
Голые щиколотки и стринги могут послужить причиной бесплодия
7 Июнь 2020, 00:15
Новый закон об отпуске внесен в Госдуму
6 Июнь 2020, 23:15
Дело о дальневосточном коронавирусном субботнике рассмотрит суд
Суд в Якутске рассмотрит административное дело о субботнике, организованном Арктическим государственным агротехническим университетом, несмотря введенный режим полной самоизоляции из-за коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU по материалам региональной прокуратуры.
Прокуратура отреагировала на сообщения в СМИ о массовом субботнике на ипподроме Якутска. Установлено, что в мероприятии участвовали 55 работников университета. В отношении первого проректора университета возбуждено административное дело. Ему грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.
«Речь идет о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Акты прокурорского реагирования сегодня находятся на рассмотрении суда», -сообщает региональная прокуратура.
В Якутии продолжаются мероприятия по выявлению нарушений ограничительного режима, действие которого по указу главы республики продлено до 14 июня. В столице республики и ряде муниципальных образований действует режим полной самоизоляции.