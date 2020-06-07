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Дело о дальневосточном коронавирусном субботнике рассмотрит суд

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Суд в Якутске рассмотрит административное дело о субботнике, организованном Арктическим государственным агротехническим университетом, несмотря введенный режим полной самоизоляции из-за коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU по материалам региональной прокуратуры.

Прокуратура отреагировала на сообщения в СМИ о массовом субботнике на ипподроме Якутска. Установлено, что в мероприятии участвовали 55 работников университета. В отношении первого проректора университета возбуждено административное дело. Ему грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.

«Речь идет о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Акты прокурорского реагирования сегодня находятся на рассмотрении суда», -сообщает региональная прокуратура.

В Якутии продолжаются мероприятия по выявлению нарушений ограничительного режима, действие которого по указу главы республики продлено до 14 июня. В столице республики и ряде муниципальных образований действует режим полной самоизоляции.

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