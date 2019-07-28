Во Владивостоке суд рассмотрит дело о резонансном ДТП, в результате которого погибла местная жительница и ее полуторагодовалый ребенок, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморского края.

Резонансное ДТП произошло в феврале 2019 года по улице 40 лет ВЛКСМ. По версии следствия, мужчина без полиса ОСАГО и с завоздушенной тормозной системой автомобиля все равно решил сесть за руль. На уклоне в районе дома № 12 по ул. 40 лет ВЛКСМ не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов.

В результате этого девушка и ее полуторагодовалый ребенок были госпитализированы бригадой скорой помощи в больницу с тяжелыми травмами, от которых позднее скончались в городской больнице, отец семейства получил повреждения средней тяжести.

Сам нарушитель с места преступления скрылся, однако оперативно был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

Дмитрий Санников