Уголовное дело возбуждено по факту получения взятки бывшим руководством муниципального предприятия, оказывающего похоронные услуги, сообщили DEITA.RU в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, совершенной в особо крупном размере бывшим руководством МУПВ «Некрополь».

Сейчас на месте происшествия работают следователи, проводятся обыски, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

В 2017 году Президент России Владимир Путин поручил декриминализировать теневую деятельность всего похоронного бизнеса в стране.

Дмитрий Санников