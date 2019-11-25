Дело с «голым школьником» получило продолжение

Учитель и руководство приморской школы, на козырьке которой ученик без верхней одежды чистил снег, понесет наказание, сообщает DEITA.RU.

Дело стало резонансным уже в воскресенье, когда в социальных сетях появилось видео, на котором школьник счищает снег, стоя на козырьке на уровне второго этажа. Из окна его подстраховывает взрослый в верхней одежде.

По факту видео, которое распространилось по социальным сетям, полиция и прокуратура начали проверку.

Детский омбудсмен Ирина Медведева заявила, что, как только школьный завхоз увидел ребенка на козырьке, он пресек действия учителя. После этого педагога вызвали к директору и применили «дисциплинарные взыскания».

Ранее сообщалась информация, что школьник, попавший на видео, был родственником одной из бывших сотрудниц школы.

Александра Маслова