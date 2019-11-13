Дело в суд: водитель фуры может получить 7 лет за смерть семьи на рухнувшем мосту

Водитель длинномера, по вине которого на мосту погибла жительница Приморья и ее малолетний ребенок, предстанет перед судом, сообщает DEITA.RU.

Как заявили в краевой прокуратуре, случай произошел в октябре прошлого года, когда фигурант, находясь за рулем большегруза, в кузове которого находилось более 53 тонн картофеля, нарушил правила дорожного движения.

Так, на 4 км дороги между Осиновкой и Рудной пристанью, водитель ехал в Осиновку и пренебрег запрещающим знаком, который препятствовал проезду по мосту автомобилям тяжелее 20 тонн. Таким образом, фура оказалась на мосту.

Когда фигурант заехал на конструкцию, мост начал рушится. В результате управляемый автопоезд, ехавший по мосту, резко поехал назад и столкнулся с «Mazda», которая ехала в том же направлении.

После столкновения легковой автомобиль зажало между мостовой опорой и автопоездом. Таким образом, женщина за рулем и её трехлетняя дочь в салоне погибли на месте.

Сейчас уголовное дело будет рассматриваться в суде. Согласно ч. 5 ст. 264 УК РФ, по которой обвиняется водитель, фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

Однако, с этим делом не все так просто. Год назад, DEITA.RU. писала о том, что очевидцы выкладывали фото, на которых рядом с мостом не было ограничивающего знака «20 тонн». К тому же, бывшие на месте происшествия граждане отмечают, что женщина-водитель не держала положенной дистанции и ехала прямо забольшегрузом, что так же является нарушением и потенциально опасным действием.

Александра Маслова