Новости
Коты, киты и козлы: животные 2019 года, о которых нельзя молчать
12 Декабрь 2019, 13:00
Госдума введет новые штрафы для бизнеса
12 Декабрь 2019, 12:45
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
12 Декабрь 2019, 12:31
Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу
12 Декабрь 2019, 12:30
Добрая власть ждет граждан в кабинетах
12 Декабрь 2019, 12:15
«Баб возит» — ревнивая жена таксиста следила из багажника
12 Декабрь 2019, 12:00
Новые штрафы для россиян утвердят в Госдуме
12 Декабрь 2019, 11:51
Нового мирового судью назначили во Владивостоке
12 Декабрь 2019, 11:31
Дело за Путиным – закон о пенсиях приняли
Депутаты Госдумы и Совет Федерации одобрили спорный закон,
сообщает DEITA.RU.
Совет Федерации в среду, 11 декабря, принял закон о продлении заморозки накопительной части пенсии. Как стало известно, заморозка продлится вплоть до 2022 года. Теперь все зависит от президента: если Владимир Путин подпишет закон, то накопительная часть пенсии россиян продолжит уходить на выплату пенсий.
Напомним, накопительную часть пенсии, 6% от зарплаты, решили заморозить в 2014 году. До сих пор эти деньги вместо того, чтобы реально накапливаться на счетах, идут на выплату страховых пенсий нынешним пенсионерам. Каждый год заморозку продлевают. Только за 2020 год с помощью такой схемы федеральный бюджет сэкономит более 600 млрд рублей.
Елена Миронова