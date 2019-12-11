Дело за Путиным – закон о пенсиях приняли

Депутаты Госдумы и Совет Федерации одобрили спорный закон, сообщает DEITA.RU.



Совет Федерации в среду, 11 декабря, принял закон о продлении заморозки накопительной части пенсии. Как стало известно, заморозка продлится вплоть до 2022 года. Теперь все зависит от президента: если Владимир Путин подпишет закон, то накопительная часть пенсии россиян продолжит уходить на выплату пенсий.

Напомним, накопительную часть пенсии, 6% от зарплаты, решили заморозить в 2014 году. До сих пор эти деньги вместо того, чтобы реально накапливаться на счетах, идут на выплату страховых пенсий нынешним пенсионерам. Каждый год заморозку продлевают. Только за 2020 год с помощью такой схемы федеральный бюджет сэкономит более 600 млрд рублей.

Елена Миронова