Дело жены депутата на процессе Пушкарева получило продолжение

В четверг, 21 мая, перед квалификационной коллегией судей предстанет судья Советского района Рона Сопчук, она же супруга депутата Госдумы от Приморья Сергея Сопчука, сообщают источники ИА DEITA.RU. Предполагается, что коллегия будет решать нарушила ли судья Сопчук Кодекс судейской этики или все-таки нет.

Кстати, по решению коллегии судью могут как привлечь к дисциплинарной ответственности, так и вовсе лишить статуса и прекратить полномочия, ну а могут и ничего не решить...

Напомним, что в марте в СМИ получил широкую огласку факт появления на заседании, где рассматривалось одно из дел экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, женщины, которая с завидным упорством стремилась установить контакт с государственным обвинителем - чиновником аж самой Генпрокуратуры. При этом вся ситуация попала на видео, после просмотра которого специалисты по региональному бомонду опознали в ней судью и жену депутата. Во время заседания она поинтересовалась где гособвинитель и попыталась сблизиться с ним, однако была остановлена и выведена из зала заседаний.

Возможно, история была бы не такой приметной, если бы судья Рона Сопчук не являлась супругой депутата Государственной думы Сергея Сопчука. Во время судебного процесса гособвинитель кстати заявил, что именно этот депутат хотел повлиять на ход дела, отправляя в силовые ведомства якобы обращения возмущенных граждан. Сергей Сопчук ответил на инсинуации человека в мундире согласно последней моде - в своих социальных сетях написал, что проявлял беспокойство по данному вопросу, а если быть более точным, то по работе предприятий, которые принадлежат семье бывшего мэра.

Возможно судья и жена депутата хотела вступиться за супруга и конкретно по-приморски пообщаться с московским золотопогонником, без всяких так сказать твиттеров-фейсбуков,но это только догадки, истинная причина появления Роны Сопчук в зале заседаний неизвестна. Ранее DEITA.RU писало, что ее мотивацией могла быть защита экс-мэра или высказывания со стороны представителя Генпрокуратуры в отношении ее супруга.

Напомним, что основной фигурант всей этой истории недавно снова был этапирован в СИЗО Владивостока из исправительной колонии, расположенной в Спасском районе.