«Делороссы»: «Качество и цены на топливо – фактор развития экономики региона»

Росстандарт обнародовал результаты проверок АЗС, которые проводились по стране в 2019 году. В целом оказалось, что некачественное топливо выявлено в 9% всех проверочных мероприятий на автозаправках. Вместе с тем, контролирующее ведомство отметило, что с 2015 года, когда показатель некачественного бензина и дизельного топлива было около 20%, ситуация улучшилась. С начала текущего года также отмечен небольшой рост цен на топливо, который эксперты объясняют макроэкономическими причинами. О том, насколько качество и цены на топливо в рознице влияют на развитие экономики Приморья ИА «DEITA.RU» решило побеседовать с председателем Приморского регионального отделения «Деловой России», общественным уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свободном порту Владивосток, Территориях опережающего развития и иных особых экономических зонах Алексеем Тимченко.

- Алексей Павлович, на сколько ситуация с качеством топлива в Приморье и на Дальнем Востоке сравнима с реалиями всей страны? У нас лучше или хуже?

- В целом исследование в рамках проекта «Топливо без обмана» проводилось во всех федеральных округах страны, было охвачено большинство регионов. В итоге получилась своеобразная «топливно-качественная карта», которая окрасила регионы страны в четыре цвета исходя из базовых оценочных категорий объемов выявляемого контрафакта. В «топе» по качеству оказались регионы, в которых выявленные объемы контрафактного либо низкокачественного топлива составили менее 5% - зеленый цвет, вторая категория – от 5 до 10% - желтый окрас, третья – от 10 до 20% - бардовый, и четвертая – свыше 20% - красная маркировка соответственно. В зеленом цвете оказалась примерно половина страны и самые населенные территории – Центр и Поволжье, Северо-Запад, Западная Сибирь и часть Урала. Более проблемные территории – Восточная Сибирь, Дальний Восток, а также Юг, Крым и Северный Кавказ. По-видимому, есть определенная зависимость от населенности – там, где высокая плотность и большой транспортный поток, там, по-видимому, больше жалоб потребителей и, соответственно, более активный контроль со стороны уполномоченных государственных органов. Но есть и «анклавы» с проблемными территориями в западной части страны, в Западной Сибири и на Урале. С высокой долей вероятности поэтому можно предположить, что на ситуацию влияет и конкурентная среда, количество операторов бензозаправок в конкретном регионе, наличие состязательности на рынке и борьба за клиента между ними.

- А как выглядит Приморский край в сравнении с другими регионами Дальнего Востока, которые, как Вы уже сказали, оказались в основном в «желто-красных тонах»?

- Тут мы оказались условно по середине, есть регионы ДФО где ситуация лучше или хуже. В целом Приморье поместили в третью категорию рейтинга, значит проблемного топлива у нас в среднем 10-20%. Есть территории где лучше или хуже. К примеру, в Якутии, Хабаровском крае или на Сахалине хуже, они оказались в красной зоне. В Амурской области ситуация «желтая». А вот в Магаданской области, Камчатском крае и Республике Бурятия вообще практически идеально – они в зеленой зоне. Учитывая, что Приморский край является центром экономической активности округа, а Владивосток – его столица и самый населенный город, по-видимому это означает что ситуацию на нашей территории надо стремиться улучшить, ведь помимо самого большого количества населения и соответствующего количества регионального автотранспорта мы еще и транзитный приграничный регион, своего рода «витрина» нашей экономики в АТР, и нужно в этом смысле стремиться к повышению качества…

- Вообще, качество топлива в ритейле это важный для экономики региона показатель? На что он влияет в первую очередь?

- Конечно важный и влияет. Тут нужно разделить вопрос на два подвопроса – цена и качество топлива и их роль для домохозяйств и цена и качество топлива для бизнеса. И в том и в другом случае это будет существенно, в особенности применительно к нашему региону. Во-первых, мы по статистике один из самых автомобилизированных регионов нашей страны, процент автомобилей на душу населения у нас довольно высокий. А значит, этот вопрос затрагивает буквально всех и каждого. Что касается коммерческого транспорта, то и тут есть важный аспект – в силу специфики региона автотранспортные перевозки имеют важное значение, поскольку железнодорожное сообщение охватывает не всю территорию, и большие объемы автоперевозок осуществляются автотранспортом. Плюс транзитные перевозки «на стыке» железная дорога и морские порты, перегрузка грузов и так далее. Плюс дорожная и строительная техника, которая в основном работает на дизельном топливе. В итоге мы должны понять, что во многих товарах и услугах в стоимости будет заложена как цена топлива, так и его качество, ведь низкокачественный бензин или дизтопливо приводят к повышенному износу автомобильной техники и увеличению стоимости амортизации, а значит и удорожанию товаров и услуг, в стоимости которых заложена автотранспортная составляющая.

- Можно ли говорить о проблеме цен на топливо на автозаправках региона? Насколько это тревожит бизнес сегодня?

-Думаю, что бизнес ц целом реагирует так же, как и рядовые потребители. Конечно же, никто не хочет повышения цен, настроения тревожные. Вообще в целом по стране ситуация с ценами на топливо стала меняться с начала года и связана с биржевыми ценами на топливном рынке. Эксперты видят основную причину в увеличении экспорта у частных нефтяных компаний. В январе-феврале оптовая цена за тонну бензина АИ-92, который является не лучшим, но самым массовым и «народным», выросла на 5,5%. АИ-95 подорожал более чем на 7%. Само собой что эта «инджексация» «прилетела» в конечном итоге и на автозаправки по всей стране, естественно с определенной временной задержкой. При этом специалисты по этому рынку говорят о том, что производство на НПЗ в общем не изменилось, просто больше топлива стало идти на экспорт, что не удивительно – после начавшейся девальвации рубля для топливных компаний это направление автоматически стало выгоднее, поскольку они стали получать большую рублевую выручку. У некоторых нефтеперегонных заводов за рубеж уходит до 80% производимых нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью, то есть бензина и дизтоплива. При этом традиционно летом происходит небольшое повышение цен на топливо, это сезонный фактор, поэтому в целом ситуация вызывает определенную тревогу. Решение же этой проблемы лежит в плоскости регулятивных решений государства на федеральном уровне, которое с помощью налоговых и других инструментов должно создавать условия для увеличения переработки нефти в конечные нефтепродукты и увеличения привлекательности внутреннего рынка для их последующей реализации…

- Что можно посоветовать автовладельцам чтобы минимизировать возможность покупки некачественного топлива?

- Думаю, что тут несколько базовых принципов, прежде всего обслуживание на проверенных автозаправках, на которых вы уже много раз заправлялись без каких-либо негативных последствий. Само собой, что на АЗС Вам должны выдать чек, а сам заправочный терминал должен иметь вид, который подчеркивает надежность – чистота и порядок, опломбированное заправочное оборудование и так далее. Также полезно отслеживание оценок соответствующих топливных сетей в медиа и сети Интернет – ведь рекламации и недовольство потребителей обычно «выливаются» именно в эту информационную среду.

- Можно ли делать прогнозы относительно ситуации с топливом в связи с мировым кризисом и девальвацией рубля?

- Я думаю, что в целом снижение курсовой стоимости рубля будет поддерживать привлекательность экспорта нефтепродуктов для наших НПЗ. Давайте вспомним, что в 2011 году уже была ситуация, когда топливо в большинстве регионов начало резко дорожать и правительству пришлось ввести заградительные пошлины на экспорт и регулировать ситуацию в режиме ручного управления. В этом смысле Приморье находится в ситуации, в которой живет вся страна, и мы не отличаемся существенно от других регионов. На ситуацию в целом влияет общая конъюнктура рынка, и меры, которые значимы на уровне региона – это прежде всего стремление к принятию мер по реальному повышению конкуренции в сфере топливного ритейла и наличию АЗС разных, независимых друг от друга владельцев, которые будут вынуждены повышать качество и снижать цены в рамках борьбы за клиента…