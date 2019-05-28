Комиссия по законопроектной деятельности российского правительства одобрила законопроект об уточнении порядка предоставления преференций налогоплательщикам – резидентам территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, сообщает DEITA.RU. Согласно официальным сообщениям на сайте высшего органа исполнительной власти страны и сообщениям медиа, появившимся совсем недавно, основной целью является исключение случаев неоправданного лишения налогоплательщиков, имеющих статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, права на применение налоговых преференций по налогу на прибыль организаций в силу динамики макроэкономической конъюнктуры. Предлагается «исключить положительные курсовые разницы из расчёта доли 90% доходов, полученных при исполнении соглашений о деятельности на территории ТОР или СПВ». Это будет способствовать расширению числа резидентов режимов ТОР и СПВ, привлечению дополнительных инвестиционных потоков, направленных в развитие Дальнего Востока и экономики страны в целом. Теперь данный вопрос предстоит рассмотреть правительству, и, в случае одобрения, на уровне Госдумы будет решаться вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс. За комментарием о том, насколько возможные изменения могут позитивно повлиять на развитие экономики края РИА «Дейта» обратилось к Председателю Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексею Тимченко.

«По сути, речь идет о том, что не будет ранее предусмотренного «барьера» в прибыли бизнес-организаций, работающих в уникальных правовых режимах ТОРов и СПВ, при преодолении которого как раз и возникало право на льготы. Дело в том, что действующими нормами Налогового кодекса было установлено ограничение, согласно которому применение налоговых преференций в виде пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций для резидентов ТОРов и СПВ возможно только при соблюдении ряда условий. В частности, доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений на территории ТОР либо СПВ, должны составлять не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Иными словами, практически все доходы резиденты должны получать от деятельности в данных режимах, и только тогда будут основания для льготного налогообложения. Теперь же предлагается исключить положительные курсовые разницы из расчёта доли 90% доходов, полученных при исполнении соглашений о деятельности на территории ТОР или СПВ. Насколько известно, аналогичный механизм действует для участников региональных инвестиционных проектов…» - отметил Алексей Тимченко.

Как сообщили в региональном отделении «Деловой России», эксперты изучают практику правоприменения в рамках режимов Свободного порта и Территорий опережающего развития и оказывают консультативную помощь предпринимателям по возникающим вопросам. В настоящее время «делороссы» изучают мнение резидентов режимов внешнеэкономической деятельности в отношении планируемых нововведений.

«Предлагая данные нововведения, федеральный центр исходит из того, что в ходе экономической и хозяйственной деятельности под влиянием волатильности рынка, существенных колебаний валютных курсов у налогоплательщиков по итогам налогового периода могут формироваться нереализационные доходы в виде положительных курсовых разниц по валютным обязательствам, остаткам валютных средств, а также от операций хеджирования ценовых и валютных рисков. Попросту говоря, просто изменение курса рубля к другим валютам у участников внешнеэкономической деятельности может одномоментно либо «прибавить», либо «убавить» активы на расчетных счетах. Вследствие этого организации, являющиеся резидентами ТОР и СПВ, могут лишиться права применения преференций, предусмотренных для таких налогоплательщиков. То есть в данном случае инициаторы изменений исходят из того, чтобы внешнеэкономическая конъюнктура не сделала хуже участникам проектов, в целом это правильная мотивация. Исходя из этого же принципа законопроектом предлагается исключить курсовые разницы из расчёта первой прибыли от деятельности при исполнении соглашений о деятельности ТОР и СПВ, декларирование которой будет являться началом льготного исчисления срока для применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, поскольку в настоящее время резиденты ТОР и СПВ вправе применять пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций только с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учёта была получена первая прибыль от деятельности при исполнении соглашений о деятельности в рамках данных режимов…» - заметил Алексей Тимченко.

Эксперты «Деловой России» в Приморском крае отмечают, что помимо совершенствования условий налогообложения для резидентов ТОРов и Свободного порта существенное значение имеет и ряд других условий осуществления деятельности – прежде всего развитие инженерной, транспортной и логистической инфраструктуры в Приморском крае, поддержка инвесторов со стороны властей, облегчение и ускорение процедур получения различных разрешений и согласований, в особенности касающихся выделения земли и недвижимого имущества под хозяйственное использование. Как отмечают эксперты ведущей организации российского бизнеса, стремление нивелировать негативное влияние нестабильности валютных рынков на резидентов ТОРов и Свободного порта необходимо учитывать и в экономической политике на уровне региона – прежде всего нужно создавать условия для развития собственных производств, что позволит снизить номенклатуру импортной продукции, необходимой для осуществления внешнеэкономических проектов – прежде всего это касается стройматериалов, комплектующих и так далее.

«Планируемое расширение налоговых преференций для резидентов ТОРов и Свободного порта – логичный шаг, который, как мы ожидаем, будет дополнен и другими решениями. Вопросы развития внешнеэкономических проектов в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток активно обсуждались на ежегодной конференции предпринимателей региона, которая состоялась на прошлой неделе в здании Администрации Приморского края. Мы видим, что губернатор уделяет существенное внимание проблемам предпринимателей, надеюсь, что этот тренд распространится на все уровни власти в регионе» - резюмировал Алексей Тимченко.

Екатерина Брязгунова