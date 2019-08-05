Российская сфере услуг после небольшого сокращения в июне, возобновила рост, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.



Аналитическое бюро IHS Markit отрапортовало о возвращении показателя деловой активности в российской сфере услуг в июле 2019 года к росту.

Компании, участвовавшие в исследовании IHS Markit, объяснили рост заказов в начале нового квартала текущего года увеличением спроса со стороны новых и постоянных клиентов.

Вместе с этим, в июле отмечалось сокращение новых экспортных заказов, а также незначительное снижение спроса со стороны иностранных клиентов.

Дмитрий Шевченко