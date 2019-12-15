Деловые женщины Находки пополнили копилку достижений края

В Москве завершился последний этап XV Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» 2019. Приморская Находка победила трижды, сообщает DEITA.RU.

Находка стала победителем конкурса в номинации «Лучшее муниципальное образование, район, город РФ по участию женщин в социально-направленном предпринимательстве».

Наталья Агрицкая - руководитель аппарата администрации Находкинского городского округа стала победителем в номинации «Лучшая представительница деловых женщин России» в муниципальном управлении, способствующем повышению роли женщины»

Елена Герман - Лидер сообщества «Мамы Находки», руководитель ОД «Мамы Приморья» стала победителем в номинации «Лучшая представительница деловых женщин России» в области предпринимательства, СМИ и общественной деятельности.





Как говорят организаторы, конкурс следует по пути решения задачи повышение статуса «деловой, социально-активной женщины» России в реализации социальной политики государства.

Победители конкурса «Успех» — 2019 — это успешные женщины различных направлений деятельности из регионов и городов России, предприятия, возглавляемые женщинами, муниципалитеты с высокой деловой женской активностью!

Награда присуждается за значительный вклад в развитии российского общества и направлена на укрепление позиции женщины в экономике и обществе, содействует поощрению и мотивации участия женщин в социальных и общественных процессах.

В Москву на торжественное вручение заслуженных бронзовых статуэток «Золотая птица» и почетных дипломов полетела Елена Герман. Она поблагодарила организаторов за высокую оценку деловой активности находкинских женщин, а также пригласила всех присутствующих в уютный город на берегу моря.

Яркое выступление Елены так впечатлило знаменитую писательницу, психолога и телеведущую Наталию Толстую, что она подписала свою новую книгу персонально для главы Находки и обещала приехать, чтобы отдохнуть на море!

Радостно, что имена наших находчанок: Натальи Агрицкой и Елены Герман заняли достойное место среди деловых и успешных женщин России, тем самым пополнив копилку достижений города.

Михаил Светлов















