Делягин: «Либералы хотят госпереворота»

Уже в июне текущего года Россию может ожидать постепенное погружение в дестабилизацию, считает известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.



Своё мнение о том, что в ближайшее время может ожидать российское государство, эксперт высказал в эфире радио "Аврора". По его словам, либеральная часть управленческой элиты России приступила к целенаправленному ухудшению социально-экономического положения в стране.

Целью этого процесса, по мнению Делягина, является разрушение российской государственности и погружение страны в хаос. Таким образом, либералы толкают Россию к госперевороту, который позволит им не только списать неудачные итоги своей деятельности за многие годы, но и переформатировать систему управления Россией.

По словам эксперта, активную фазу этого процесса либералы начали ещё два года назад с принятием пенсионной реформы. В нынешней ситуации эпидемии они искусственно повышают степень её опасности, что приводит к остановке производств и усилению народного недовольства.

Таким образом, либеральная элита пытается дестабилизировать и без того достаточно сложное положение дел в стране и специально идёт на обострение ситуации. Как отмечает Делягин, если российские чиновники продолжат вести себя подобным образом, то в июне этого года Россию ждёт масштабный кризис.

Система просто не сможет работать в прежнем режиме, а значит, на этом фоне могут возникнуть разного рода социальные и экономические потрясения, к которым наше государство сейчас объективно не готово. Времени на то, чтобы заменить либеральную команду на блок патриотов у Путина остаётся всё меньше.