Делягин о послании Путина: «Мы возвращаемся в 30-е годы XX века»

Российский экономист и общественный деятель Михаил Делягин полагает, что недооцененная общественностью и специалистами одна из основных фраз послания Президента России свидетельствует о наличии глобальных проблем, с которыми Российской Федерации придётся столкнуться уже к 2024 году, сообщает DEITA.RU.

В своем выступлении Путин, казалось бы, вскользь указал на необходимость создания и обеспечения «самодостаточности» российской экономики. По мнению экономиста, в риторике не только Путина, который сформировался как политик в ультралиберальном кружении Собчака, но даже самого обычного политика термин «самодостаточность экономики» может появиться только в случае реального осознания и понимания полной нестабильности ситуации и, прежде всего, экономической ситуации в мире. Употребление этого термина может свидетельствовать «только о ясном понимании неизбежности грядущего распада единых мировых рынков на макрорегионы» и возникновении в скором будущем глобальной экономической депрессии.

Логика послания Президента свидетельствует о том, что ожидать этих депрессивных изменений в мире можно уже к 2024 году. При этом Делягин подчеркивает, что подобная позиция российского лидера свидетельствует о том, что сейчас уже работает «логика не мирного времени»: «Это логика не конвенционального развития, это логика межвоенного периода 30-х годов двадцатого века, и мы в них возвращаемся». Подобными заявлениями президент Путин дает прямо понять, что впереди сложные времена, и они потребуют сложных действий.

Стоит отметить, что ряд российских и международных экспертов связывает сроки и возможность возникновения глобальной мировой экономической депрессии с грядущими президентскими выборами в США. За время правления Путина Россия уже дважды проходила через крупные экономические кризисы в 2008 и 2014 годах.

Отметим, что Михаил Делягин – известный отечественный экономист, аналитик, общественный и политический деятель. Академик РАЕН.

Михаил Светлов