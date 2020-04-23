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Делягин: «Страна погрузится в хаос»

Делягин

Эксперт рассказал, к чему может привести нынешний кризис

Если не выдать людям средства к существованию или не дать им возможность самим зарабатывать себе на жизнь, то уже в ближайшее время страна погрузится в хаос, считает известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает DEITA.RU.

В своём недавнем интервью журналисту Андрею Караулову, который он опубликовал на своём авторском YouTube-канале эксперт рассказал своё мнение о том, к чему может привести в России экономический кризис, обусловленный беспрецедентными карантинными ограничениями.

По мнению Делягина, исходя из тех мер, которые в данный момент предпринимаются правительством России, а точнее отсутствию необходимых шагов по своевременной и масштабной поддержке экономики, после выхода из нынешнего кризиса, экономику страны придётся собирать заново.

Как отметил эксперт, даже те способы и возможности прямой финансовой поддержки граждан, о которых уже объявило руководство страны, по факту не могут быть исполнены ввиду тотальной неэффективности госаппарата, блокирующего все подобные инициативы на местах.

Из-за того, что даже после сбора множества справок, доказывающих существенный спад доходов гражданина, ему в итоге так и не дают то самое обещанное материальное пособие, уже совсем скоро в стране накопится существенное общественное возмущение действиями властей.

Для того, чтобы этого избежать Делягин предложил оказывать прямую денежную помощь от государства просто в явочном формате, когда любой человек может напрямую обратиться в органы власти и попросить их оказать ему срочную финансовую помощь на момент кризиса без каких-либо условий.

И только после того, как этот кризис закончится и если вдруг выяснится, что какой-то конкретный человек солгал о существенном падении уровня своих доходов, к нему могут применить санкции.

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