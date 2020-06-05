Делягин: «Власть полностью игнорирует реальность»

План российских чиновников по выходу страны из экономического кризиса не отражает реальной картины происходящего в стране, считает известный экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

Своё мнение о предложенных правительством шагах для стабилизации отечественной экономики эксперт высказал в эфире информационного агентства "Аврора", выложенного на YouTube-канале радиостанции.

По мнению Делягина, меры чиновников базируются на недостоверной фактической базе, а значит их реализация не может привести к иному результату, кроме ошибочного.

Основная проблема предложенных планов состоит в том, что, как считает экономист, российская власть полностью игнорирует реальность, которой оказалась отечественная экономика.

В качестве самого яркого примера, доказывающего свой тезис, Делягин привёл сложившееся в России положение дел, когда около 30% работающих россиян находятся "в тени", то есть заняты неофициально.

При этом планы правительства по восстановлению прежних экономических показателей пока всё ещё не учитывают это важнейший фактор, что свидетельствует о несостоятельности таких расчётов.

Если эта тема для составителей данного плана не существует, то это в очередной раз доказывает, что люди, сидящие во власти, принципиально игнорируют российскую реальность, отметил Делягин.