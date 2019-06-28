В июне 2019 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко утвердил 49 региональных проектов, которые затрагивают 11 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Международная кооперация и экспорт», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Экология», «Жилье и городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура». На реализацию этих проектов в регионе из бюджета В 2019 ГОДУ выделено 10,3 млрд рублей, сообщаетDEITA.RU.



Все проекты, которые будут реализованы в крае, направлены на улучшение качества жизни населения, а также на увеличение важных для экономики и развития региона показателей. Так, одно из важнейших направлений работы - улучшение демографической ситуации в крае.

В рамках этого проекта власти региона должны будут обеспечить женщин с детьми возможностью совмещать работу с семейными обязанностями. Это возможно сделать только при повышении доступности детских садов и яслей для детей до трех лет.

Кроме того, предполагается осуществлять финансовую помощь семьям при рождении детей, помогать женщинам с маленькими детьми в поисках работы.





По мнению ведущего научного сотрудника института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, кандидата экономических наук Светланы Мищук, все перечисленные меры демографической поддержки действительно нужны.

«Важно, чтобы женщины, которые сидят в декретном отпуске, могли себя реализовать. Но есть проблема - где оставить ребенка. И один из вариантов решения такой проблемы - проведение обучающих семинаров для женщин по предпринимательской деятельности. Это вовлечение женщин в экономическую жизнь. Ведь мировой опыт показывает, что женщины могут справляться с этим. Другое дело, что должен быть другой вид занятости - она должна несколько трансформироваться. Это может быть вариант своего бизнеса - небольшого, но приносящего доход и при этом позволяющего заниматься ребенком», – отметила Светлана Мищук.

Еще один момент - если будут положительные примеры занятости женщин с детьми, что женщина не находится за бортом жизни, а рождение ребенка не становится препятствием, то это покажет другим, что ничего страшного не происходит: в декрете можно самореализовываться.

«Это может стать положительным примером для молодых девушек, которые не решались рожать детей из-за страха остаться без денег или без интересной работы, а через три года восстанавливать свой опыт и умения», – добавила эксперт.

По словам Светланы Мищук, всесторонняя помощь молодым мамам, как финансовая, так и в консультациях, решает сразу несколько проблем: помогает тем, кто уже стал родителями, мотивирует молодых девушек рожать и, наконец, становится залогом того, что люди не будут уезжать из родных городов в поисках лучшей жизни.

Таким образом можно сделать вывод, что благодаря этому проекту власти решат не только проблему рождаемости, но и повысят экономические показатели. Ведь еще один нацпроект - «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его рамках к 2024 году в Приморье должно увеличиться количество малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан до 10, 7 тысяч человек. Кроме того, помогая молодым мамам реализовать себя в бизнесе, власти частично закроют еще одну цель из нацпроекта - создание условий для регистрации самозанятых граждан и увеличение их числа до 41 тысяч человек к 2024 году.

В рамках проекта «Демография» к 2024 году в Приморье должно увеличиться количество людей, которые отказались от вредных привычек, а также тех, кто регулярно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни.





По словам председателя общественной организации «Твой здоровый образ жизни» Жанны Ивашкиной, работать в направлении ЗОЖ в регионе просто необходимо и уже сейчас в Приморье работает много программ, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Работают волонтеры, которые регулярно проводят занятия спортом бесплатно для всех желающих.

«Наша организация занимается скандинавской ходьбой с пенсионерами, занимаемся просветительской работой со школьниками. Опять же - есть губернаторская зарядка во Владивостоке и много подобных проектов в других городах Приморья. Но для того, чтобы уже через несколько лет число людей, которые следят за здоровьем и занимаются спортом, сильно увеличилось, надо сделать несколько вещей. Во-первых, субсидировать работу организаций и волонтеров. Только так можно сделать эти занятия регулярными. А, во-вторых, делать спортивные площадки доступными - хотя бы турники во дворах, чтобы люди могли заниматься бесплатно», – резюмировала эксперт.

Отметим также, что по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко в этом году на проведение конкурса краевых грантов для НКО предусмотрено более 70 миллионов рублей – в 10 раз больше, чем в прошлом году, том числе на проведение спортивных мероприятий.

Елена Миронова