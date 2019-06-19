19 Июнь 2019, 16:32
День ЧП: в центре столицы перевернулся внедорожник
Источник изображения: DEITA.RU
Среда, 19 июня, в дальневосточной столице, да и в целом в Приморье, выдалась неудачной, сообщает DEITA.RU.
Пока пожарные тушат полыхающий дом на улице Крыгина, их коллеги, судя по фото, размещенному в паблике «Экипажи ДПС», деблокируют водителя внедорожника, который перевернулся на улице Луговой.
Прямо на кольце перевернулся огромный внедорожник. На место происшествия прибыли представители специальных служб.
Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, минувшей ночью в Большом Камне произошел пожар в общежитии судостроительного техника. Где чудом удалось обойтись без пострадавших.
Екатерина Брязгунова
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