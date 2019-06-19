Среда, 19 июня, в дальневосточной столице, да и в целом в Приморье, выдалась неудачной, сообщает DEITA.RU.

Пока пожарные тушат полыхающий дом на улице Крыгина, их коллеги, судя по фото, размещенному в паблике «Экипажи ДПС», деблокируют водителя внедорожника, который перевернулся на улице Луговой.

Прямо на кольце перевернулся огромный внедорожник. На место происшествия прибыли представители специальных служб.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, минувшей ночью в Большом Камне произошел пожар в общежитии судостроительного техника. Где чудом удалось обойтись без пострадавших.

Екатерина Брязгунова







