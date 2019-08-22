Чай с блинами, игрушки ручной работы и живая музыка стали сопровождением российского праздника в столице Приморья, сообщает DEITA.RU.

В честь праздника на здании администрации Приморского края заменили флаг, развевающийся на шпиле. Подобная процедура стала традиционной в преддверии праздника государственного символа страны. Всего же флаг на крыше здания обновляют несколько раз в год, по времени это занимает от десяти минут до получаса в зависимости от погодных условий, рассказали агентству в администрации края. Само полотнище создано по спецзаказу из эластичной водоотталкивающей ткани высокой прочности.

В честь Дня флага на различных площадках Владивостока и муниципальных центров районов Приморья в течение трёх дней будут проходить народные гулянья. Разного рода флешмобы, спортивные мероприятия и концерты творческих коллективов Приморского края развлекают жителей и гостей края.

На спортивной набережной Владивостока можно увидеть и приобрести работы Приморских мастеров. Тут и поделки из дерева, рукодельные украшения из бисера и натуральных материалов, а также игрушки ручной работы. Некоторые игрушки, как признаётся «творец», мастер вязала специально к празднику, поэтому изделия выполнены в цветах российского флага.

День государственного флага в России традиционно отмечают с 1994 года уже на протяжении четверти века.

Софья Корф