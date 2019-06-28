27 июня районный Дворец культуры Пожарского муниципального района собрал гостей в честь Дня российской молодежи. Более семидесяти молодых людей, представителей рабочей молодежи, врачей, учителей, выпускников школ и учреждений дополнительного образования были награждены Почетными грамотами и благодарностями главы Пожарского муниципального района, районной Думы, управления культуры и молодежной политики.





Семь выпускниц школ района получили медали «За особые успехи в учении». Шесть молодых людей и девушек стали стипендиатами главы Пожарского муниципального района. Двенадцать были награждены премиями главы Лучегорского городского поселения.





С достижениями молодых людей все желающие могли ознакомиться в фойе, украшенном фотографиями выпускников и участников коллективов дворца культуры.

























Павел Воробьев, Владимир Олейников