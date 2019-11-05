День народного единства отметили на Сахалине

В понедельник. 4 ноября, жители Сахалинской области приняли участие в праздновании Дня народного единства, сообщает DEITA.RU.





В Южно-Сахалинске праздник отметили совместно с участием Русской Православной Церкви, так праздничное шествие с символом праздника началось у собора и завершилось у Дома Правительства. Далее не площади прошел праздничный митинг, во время которого Валерий Лимаренко напомнил собравшимся, что сила россиян в их единстве.





После все собравшиеся смогли посмотреть концерт и принять участие в фестивале национальных кухонь народов проживающих на Сахалине и Курильских островах. Отметим, что праздничные мероприятия прошли во всех муниципальных районах Сахалинской области.































































