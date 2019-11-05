День народного единства отпраздновали в Приморье

В понедельник, 4 ноября, Владивосток, наравне с другими городами страны, присоединился к празднованию Дня народного единства. По случаю памятной даты горожане собрались на митинг у памятника боевой славы ТОФ, после – присоединились к гуляниям на центральной площади города, сообщает DEITA.RU.

Первым, кто официально поздравил приморцев (и владивостокцев, в частности) стал губернатор Олег Кожемяко. Глава региона выступил с длинной речью об истории страны, единстве и патриотизме, отметив, что последние – всегда были опорой России. Кроме губернатора, на митинге у Корабельной набережной держали слово ветераны, представители казачества и ассамблеи народов Приморья. Последние напомнили, что в крае проживают представители более чем 150-ти национальностей.

К слову, национальности и их культура - были широко представлены на гуляниях, которые начались сразу после торжественной части у памятника боевой славы флота. Площадкой для массовых мероприятий стала площадь борцов за власть советов. Там организаторы разместили несколько десятков тематических площадок: бокс, борьба и арм-рестлинг здесь соседствовали с сувенирными лотками и национальный играми. Такими, как традиционная «поймай рыбку», в которую играют все дети народности «удэге». Юрий, коренной удэгеец и инструктор по «рыбке», отмечает, что попасть в отверстие палкой – не просто игра, а упражнение, развивающее скорость реакции, ловкость и смекалку.

«Я вам так скажу – если можете пробежать по кругу вокруг рыбки и сразу попасть – то вы и рыбак хороший, и воин достойный. У нас в Красном Яре такие игры в порядке вещей. И скажу вам, что не каждый сможет стать настоящим мастером в таких играх. Мы приехали на праздник, чтобы делиться культурой и мастерством, и надеемся, что кому-то придется по душе такая развивающая игра. И её может, как традицию, продолжат где-то еще. Было бы здорово!», - рассказал удэгеец Юрий корреспонденту DEITA.RU.





Спортивные площадки состояли не только из зон единоборств. Большой популярностью пользовались игры с мячом: баскетбольное и поле для мини-футбола собрали вокруг себя сотни болельщиков. Однако самой оживленной и интересной (и вкусно пахнущей) стала зона национальной еды. Кухни народов России – от узбекской и паназиатской – до традиционной, русской. В общем - 8 видов гастрономических достижений. Здесь буквально рекой лился борщ, а аромат барбариса из казанов с пловом сводил с ума корреспондента DEITA.RU.

Ближе к краю центральной площади организаторы праздника поставили сцену – как место притяжения и проведения основной развлекательной программы. Весь день на ней выступали артисты народных ансамблей, танцоры и певцы. Особую часть программы выделили под творческие номера разных народов, проживающих в Приморье. Восторг публики вызвали исполнители на народных «шаманских» инструментах.

Ирина Трахтенберг пришла сегодня на площадь в компании подруги – они честно отстояли весь митинг на Корабельной набережной, после – планируют до самого конца остаться на празднике. Больше всего, призналась женщина, ждут «гвоздя» всей программы фестиваля в честь Дня народного единства.

«Вечером же будет певица Чили выступать. Мы под это дело, не сомневайтесь, и попляшем, и потанцуем. Вы не смотрите, что нам лет то много, мы пешком много ходим, на всех мероприятиях городских стараемся бывать, и ничего не пропускать. А вообще, праздник этот – 4 ноября - хороший, добрый. Нам так нравится программа, которую подготовили здесь. Девушки красивые парни выступают. И, что самое главное для нас - погода не подвела», - добавила Ирина в антракте между номерами народного хора.





Действительно – вечером, ближе к 18:00, площадь огласило характерное «Хоп!», и не менее узнаваемое «Лалай-лай». Это звезда российской эстрады, Чили, приехала в дальневосточную столицу, чтобы порадовать горожан и гостей города бесплатным праздничным концертом. Но и до ее выступления в программе мероприятия хватало ярких и запоминающихся номеров. Режиссёром всего концертного действа выступила Татьяна Славская.

«Мне честно, даже никак с вами и поговорить не удастся. Работы ужасно много, нужно следить, чтобы все артисты вовремя выходили и уходили, координировать ведущих и звуковиков. Одним словом – побежала я», - режиссер Татьяна сдержала своё слово, убежав за кулисы и раздавая указания по-командирски строгим голосом.

В целом фестиваль «Мы едины» - так называлась группа мероприятий в рамках Дня народного единства – прошёл более, чем успешно. Тысячи жителей и гостей Владивостока по достоинству оценили все предложенные тематические и спортивные зоны. Отведали блюда всех народов России, послушали живую музыку в исполнении местных коллективов и знаменитостей.

Евгений Черемухин