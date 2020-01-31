День открытых дверей для операторов персональных данных прошел в Управлении Роскомнадзора по Приморскому краю

Мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты персональных данных, посетил 51 представитель организаций, обрабатывающих персональные данные, сообщили DEITA.RU в надзорном ведостве. В семинаре приняли участие заместитель директора департамента-начальник отдела информационной безопасности департамент по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края Панкратьев Евгений Дмитриевич и консультант департамента Подстрешный Юрий Николаевич.

Специалисты Управления проинформировали присутствующих о результатах деятельности Управления на территории Приморского края как Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, о тенденциях развития профильного законодательства, о новациях правоприменительной практики. В частности, операторам рассказали о практике применения статьи 13.11 КоАП РФ, которая устанавливает составы административных правонарушений при обработке персональных данных.

В ходе мероприятия даны разъяснения о правомерности обработки персональных данных, рассмотрен порядок присоединения к Кодексу добросовестного поведения в сети Интернет, а так же о проведении информационной работы по профилактике незаконного распространения персональных данных несовершеннолетних в Интернете.

О практике взаимодействия Правительства Приморского края с Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю в вопросах обеспечения защиты персональных данных в органах исполнительной власти Приморского края и в муниципальных образованиях Приморского края рассказал заместитель директора департамента по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края – начальник отдела информационной безопасности Панкратьев Евгений Дмитриевич.

День открытых дверей проводится ежегодно в рамках реализации принятой Роскомнадзором стратегии институционального развития и информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных. Стратегия направлена на продвижение идей цифровой грамотности, стимулирование добросовестного поведения операторов при обработке персональных данных, воспитание бережного отношения граждан к своим персональным данным.